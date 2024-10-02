اعتقالات في الدنمارك وتحقيق في السويد بعد حادثتين قرب سفارتي إسرائيل

أوقفت الشرطة الدنماركية 3 شبان سويديين على خلفية الانفجار المزدوج قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، في حين تحقق نظيرتها السويدية في إطلاق نار استهدف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ووقعت الحادثتان، اللتان لم تسفرا عن إصابات، غداة هجوم صاروخي كبير شنته إيران على إسرائيل، التي توعدت طهران "بدفع ثمنه"، بحسب وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة شرطة الدنمارك: قنبلتان يدويتان سبب الانفجار بمحيط السفارة الإسرائيلية

وقالت الشرطة الدنماركية إن الانفجارين وقعا ليل الثلاثاء الأربعاء في "الجوار المباشر" للسفارة الإسرائيلية، ورجحت أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين.

وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاغن ينس يسبورسن، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف 3 سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.

وسمع أفراد أمن السفارة الانفجارين حوالي الساعة 03,20 فجرا (01,20 بتوقيت غرينتش).

وفرضت الشرطة طوقا، وعملت على جمع معلومات من الموقع.