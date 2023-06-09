أمريكا تقر خطة لتجديد "الإفراج المشروط" عن الأفغان

وأضافت "أنه يجري تشجيع الأفغان على السعي لنيل وضع دائم في الولايات المتحدة، قد يكونون مؤهلين له".

وتابعت الوزارة "سيتم النظر في طلبات التجديد كل حالة على حدة للأسباب الإنسانية الملحة، ولتحقيق نفع عام كبير".