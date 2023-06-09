أمريكا تقر خطة لتجديد "الإفراج المشروط" عن الأفغان
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عن عملية جديدة ستمكن المواطنين الأفغان من تجديد "الإفراج المشروط" عنهم، ومواصلة العيش والعمل في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، "العملية الجديدة مبسطة ولن تكون لها أي تكلفة، وستسمح بتجديد الإفراج المشروط لمدة عامين للأفراد المؤهلين لذلك".
وأضافت "أنه يجري تشجيع الأفغان على السعي لنيل وضع دائم في الولايات المتحدة، قد يكونون مؤهلين له".
وتابعت الوزارة "سيتم النظر في طلبات التجديد كل حالة على حدة للأسباب الإنسانية الملحة، ولتحقيق نفع عام كبير".