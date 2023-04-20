ماكرون يواجه حشودا غاضبة في قرية فرنسية والشرطة تقمعها بالغاز

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، الخميس، في قرية في جنوب فرنسا حيث زار الرئيس إيمانويل ماكرون مدرسة، بعد يوم من تعرّضه لصيحات استهجان احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وبعدما واجه ناخبين غاضبين في منطقة الألزاس، الأربعاء، توجّه الرئيس البالغ 45 عاما إلى منطقة إيرو الجنوبية، الخميس، لمناقشة التعليم.

وتهدف زياراته خارج باريس لإظهار رغبته في طي صفحة الإصلاحات في نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية وإظهار أنه لا يحاول تجنّب الناخبين الذين شعر العديد منهم بالغضب حيال الطريقة التي تم من خلالها تمرير التشريع.

وأشار إلى أنه يريد "تقدير المدرّسين وزيادة أجورهم"، قائلا من مدرسة في قرية غانج، إنهم سيحصلون على مبلغ إضافي قدره ما بين 100 و230 يورو (110-250 دولارا) شهريا بعد اقتطاع الضرائب اعتبارا من أيلول/سبتمبر.

وقبيل خطابه، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما حاول مئات الأشخاص الذين هتفوا "ماكرون استقيل!"، وأطلقوا الصفارات التقدّم باتّجاه المدرسة.

وأعلنت السلطات المحلية حظرا على "المعدات الصوتية المحمولة" ، فقد قال متحدث إنه يستهدف مكبرات الصوت.

لكن المدير الإقليمي للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) ماتيو غي قال لفرانس برس، إن المتظاهرين مُنعوا أيضا من دخول منطقة آمنة قرب المدرسة وبحوزتهم قدور ومزامير.

وحضّ معارضو ماكرون من اليسار أنصارهم على طرق القدور خلال خطاب ألقاه مساء الإثنين.

وأثار حظر القدور موجة سخرية، الخميس، إذ قال الناطق باسم الحزب الشيوعي إيان بروسات، إنه "ينتظر بفارغ الصبر التشريع الذي سيتم بموجبه حظر أواني القلي".

وشدد ماكرون، الأربعاء، على أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ضروري لمساعدة فرنسا على خفض إنفاقها العام بما يتوافق مع جيرانها الأوروبيين.

ووقّع على التشريع ليصبح قانونا مساء الجمعة، بعدما حصل على ضوء أخضر في هذا الصدد من المحكمة الدستورية.

وخرجت تظاهرات أخرى الخميس، إذ دخل أعضاء نقابات إلى مقر بورصة "يورونكست" الأوروبية في أحد أحياء باريس التجارية الرئيسية.

واستأنف بعض العاملين في قطاع سكك الحديد إضرابهم الخميس، ما أدى إلى إلغاء قطار إقليمي من كل خمسة وبعض خدمات النقل.