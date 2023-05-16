ما الذي جناه زيلنسكي من الجولة الأوروبية؟

كان ذلك بالإضافة إلى تسليم بريطانيا مؤخرًا صواريخ كروز بعيدة المدى، وجاء ذلك في أعقاب تعهد ألمانيا بمنح أوكرانيا ما يقرب من 3 مليارات دولار من حزمة الأسلحة، بالإضافة إلى وعود أقل واقعية بأسلحة إضافية من فرنسا وإيطاليا.

وقال محللون لنيويورك تايمز، إن إظهار دعم أوروبا لأوكرانيا يؤكد أن الحرب في مرحلة محورية، حيث تحشد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد قد يحدد شروط أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

كما يعكس الاعتراف بأن دعم أوكرانيا في الولايات المتحدة، التي لا تزال إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة، من المرجح أن يتعرض للضغط.

وقال مسؤولون ألمان وأوكرانيون إن زيلينسكي يشعر بالقلق من أنه مع احتدام السباق الرئاسي الأمريكي، سيكون الرئيس بايدن أقل قدرة على قيادة الجهود الدبلوماسية. وإذا فاز جمهوري بالبيت الأبيض، يشعر المسؤولون بالقلق من حدوث انهيار في القيادة بين الحلفاء الغربيين.