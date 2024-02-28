حرب غزة تهز المشهد السياسي في بريطانيا

قالت صحيفة "لوموند"، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة "تهز المشهد السياسي البريطاني بشدة"، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الحزبين الرئيسيين، وخروج أصوات معادية للإسلام داخل حزب المحافظين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن "المظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت سببًا في تحفيز الخطاب الشعبوي بين الزعماء المحافظين".

ولفتت إلى أن "الجدل وصل مؤخرًا إلى ذروته عندما تعرض كير ستارمر، زعيم حزب العمال، لانتقادات شديدة بسبب بطئه في الإطاحة بمرشح حزب العمال في الانتخابات الفرعية في روتشديل".

وذكرت الصحيفة، أن ذلك جاء بعد أن "روج المرشح لنظريات المؤامرة حول دور إسرائيل خلال هجمات حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي النهاية رفض ستارمر المرشح، ما أكد التزام حزب العمال بمكافحة معاداة السامية".

ومع ذلك، فإن "التعليقات الأخيرة التي أدلى بها أعضاء حزب المحافظين سلطت ضوءًا على التجاوزات المعادية للإسلام داخل الحزب السياسي"، بحسب الصحيفة.