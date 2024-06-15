تشمل مئات الآلاف.. خطط أمريكية "مصيرية" بشأن المهاجرين غير الشرعيين

كشفت مصادر مطلعة عن خطط لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للإعلان عن أكبر برنامج إغاثة للمهاجرين في التاريخ الحديث، إضافة إلى تغيير الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة.

ووفق أربعة أشخاص مطلعين على الخطط، فإن القرارات السياسية المرتقبة من شأنها تغيير الوضع القانوني بالنسبة لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية، بحسب شبكة "سي بي سي".

وذكرت الشبكة أن البرنامج الذي يعمل البيت الأبيض على تطويره سيوفر تصاريح عمل وحماية من الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين المتزوجين/ أو المتزوجات بمواطنين أمريكيين، بشرط أن يكونوا قد مكثوا في الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر تحدثت عن خطط الحكومة الداخلية.