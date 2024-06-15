تشمل مئات الآلاف.. خطط أمريكية "مصيرية" بشأن المهاجرين غير الشرعيين
كشفت مصادر مطلعة عن خطط لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للإعلان عن أكبر برنامج إغاثة للمهاجرين في التاريخ الحديث، إضافة إلى تغيير الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة.
ووفق أربعة أشخاص مطلعين على الخطط، فإن القرارات السياسية المرتقبة من شأنها تغيير الوضع القانوني بالنسبة لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية، بحسب شبكة "سي بي سي".
وذكرت الشبكة أن البرنامج الذي يعمل البيت الأبيض على تطويره سيوفر تصاريح عمل وحماية من الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين المتزوجين/ أو المتزوجات بمواطنين أمريكيين، بشرط أن يكونوا قد مكثوا في الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر تحدثت عن خطط الحكومة الداخلية.
تفاصيل المقترح
ومقترح "الإفراج المشروط قيد الإعداد" (Parole in Place)، سيفتح طريقا للإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الأمريكية لدى بعض المستفيدين من خلال حذف شرط في القانون الأمريكي يحظر على من يدخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية الحصول على إقامة دائمة دون مغادرة البلاد.
ونوهت الشبكة نقلا عن مصادرها إلى خطة أخرى تحضّرها إدارة بايدن من شأنها خدمة الأشخاص الذين يطلق عليهم تسمية "الحالمون" (DREAMers) وهم اليافعون الذين عاشوا طفولتهم في الولايات المتحدة كأمريكيين لكن دون أوراق ثبوتية لكون أولياء أمورهم من المهاجرين غير الشرعيين.