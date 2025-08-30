بتكتيك أوكراني.. الجماعات المسلحة تصعد "حرب المسيرات" في كولومبيا

قال تقرير لصحيفة "إل باييس" الإسبانية إن الطائرات المسيّرة باتت سلاحًا متصاعدًا في النزاع الكولومبي، حيث تستخدمها الجماعات المسلحة لإلقاء المتفجرات ونشر الرعب في المناطق الأكثر عنفًا، مثل كاوكا وكاتاتومبو.

وأضاف التقرير أن القلق تصاعد بعد سقوط مروحية لمكافحة المخدرات الأسبوع الماضي، في منطقة أمالفي الجبلية بأنتيوكيا، ما أسفر عن مقتل 13 شرطيًا في أسوأ هجوم على قوات الأمن خلال عهد الرئيس غوستافو بيترو.

وتشير التحقيقات إلى أنّ منشقين عن جماعة "فارك" السابقة، بقيادة كالاركا كوردوبا، استهدفوا المروحية بطائرات مُسيّرة وعبوات ناسفة، فيما أكد بيترو أنّ موقع الهبوط كان مجهزًا مسبقًا بمتفجرات مدفونة.

فصل جديد

وفي هذا السياق، رأى هومبرتو دي لا كاييه، كبير المفاوضين في عملية السلام مع "فارك"، أنّ "ظواهر الهجمات التي انتهت تعود من جديد"، محذرًا من أنّ الطائرات المسيّرة قد تفتح فصلًا جديدًا في الحرب الكولومبية.

أما الباحثة دانييلا غوميز، نائبة وزير الدفاع السابقة، فأوضحت أن الطائرات التجارية المعدلة لا تستطيع بلوغ ارتفاعات المروحيات، لكنها تشكّل تهديدًا خطيرًا أثناء الإقلاع والهبوط، داعية إلى الإسراع في تزويد البلاد بأنظمة تشويش وتقنيات مضادة.

وأقرّ قائد الجيش، الجنرال لويس إميليو كاردوزو، بعدم جاهزية القوات لمواجهة هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن تجهيز أكثر من 3000 وحدة منتشرة في البلاد بتقنيات متطورة "مهمة شاقة ومكلفة".

تكتيك من حرب أوكرانيا

ويرى خبراء أنّ الحرب في أوكرانيا سرّعت انتشار هذه التكتيكات عالميًا، وهو ما انعكس على النزاع الكولومبي.

وبحسب بيانات رسمية، فقد سُجل أول استخدام للطائرات المسيّرة في الصراع عام 2018، لكن وتيرة الهجمات ارتفعت بشكل حاد: 119 هجومًا في 2024 و180 هجومًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

وتتحمل الجماعات المنشقة بقيادة، إيفان مورديسكو، المسؤولية الكبرى، إلى جانب "جيش التحرير الوطني" في كاتاتومبو وجماعات أخرى في نارينيو وبوتومايو، حيث استُهدفت حتى سفينة تابعة للبحرية بمتفجرات محمولة بطائرات مسيّرة.

تهديد ناشئ

ورغم أنّ هذه الأجهزة غالبًا ما تكون معدلة بشكل بدائي، فإنها أودت بحياة مدنيين، بينهم طفل قُتل العام الماضي، أثناء لعب كرة القدم في كاوكا.

وأشار تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنّ 137 شخصًا قُتلوا أو أصيبوا جراء الأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيّرة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025.

في المقابل، وصفت المحللة لورا بونيلا، استجابة الدولة بأنها "بطيئة ومجزأة"، مؤكدة أنّ الجماعات المسلحة تتكيّف بسرعة مع أي إجراء مضاد.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، قدمت وزارة الدفاع مشروع قانون إلى الكونغرس ينظم استخدام الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحتها باعتبارها "تهديدًا تكنولوجيًا ناشئًا"، مع تشديد العقوبات على استخدامها في الإرهاب.