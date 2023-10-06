بريطانيا تكافح الهجرة مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت المملكة المتحدة خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بجنوب إسبانيا الخميس، تعزيز تعاونها مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع صربيا وألبانيا، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لوكالة "فرانس برس"، إن "مكافحة الهجرة غير الشرعية هي تحدٍ أوروبي مشترك. الأرقام تتزايد في كل مكان. وأعتقد، على غرار قادة أوروبيين آخرين، أنه يعود إلينا أن نقرر من يجب أن يأتي إلى بلداننا، وليس إلى الجماعات الإجرامية" في إشارة إلى المهربين.

والتقى الزعيم المحافظ على هامش القمة كلاً من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيريه الهولندي مارك روتي والألباني إيدي راما والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وقال سوناك "يمكننا أن نفعل المزيد، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، والعمل على نحو استباقي لتعطيل" الشبكات و"من خلال التعاون مع البلدان الشريكة".