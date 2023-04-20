بريغوجين قائد فاغنر يعرض التوسط بين البرهان وحميدتي

نشر رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس، بيانا حول السودان عرض فيه استعداده للتوسط بين طرفي النزاع الدائر الآن.

وكشف بريغوجين في بيانه تحت عنوان "رسالة مفتوحة"، أنه "ارتبط بالسودان لفترة طويلة وتواصل مع جميع الأشخاص الذين يتخذون القرارات في جمهورية السودان"، وأنه "يحمل وسام جمهورية السودان الذي تسلمه عام 2018، ووسام النيلين الذي تسلمه في عام 2020"، مؤكدا أنه مستعدا دائما لمساعدة السودان.

وعرض بريغوجين استعداده للتوسط في مفاوضات بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وقال: "إذا لزم الأمر للمساعدة في حل النزاع القائم ومن أجل الازدهار المستقبلي للسودان، فأنا على استعداد للتوسط في مفاوضات بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد دقلو (حميدتي)، والمشاركين الآخرين في الصراع"، حسب كلامه.

وأضاف في بيانه الذي نشره على قناته في التليغرام: "الأمم المتحدة والعديد من الآخرين يريدون دماء السودانيين، وأنا أريد السلام للشعب السوداني".

وتابع: "ما يحدث في السودان الآن ليس من أجله دربنا السودانيين على حيازة السلاح، لقد قمنا بتدريبهم على الدفاع على حدودهم من الأعداء".

وختم بريغوجين رسالته بالإعلان عن عزمه إرسال طائرة محملة بالأدوية على نفقته الخاصة "للأشخاص الذين يعانون الآن في السودان، وكذلك للجنود الذين هم الآن على كلا الجانبين، وحتى وقت قريب كانوا إخواننا المشتركين"، حسب وصفه.