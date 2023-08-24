التغطية مستمرة.. مقتل قائد فاغنر يفجيني بريجوجين

#عاجل.. وكالة تاس: مقتل 10 أشخاص في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة #موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة #فاغنر #يفغيني_بريغوجين ربما كان على متنها



🔴الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم



🔴هيئة الطيران المدني… pic.twitter.com/9apuKGLIUG