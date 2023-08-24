قائد فاغنر يفجيني بريجوجين
قائد فاغنر يفجيني بريجوجينسبوتنيك
العالم

التغطية مستمرة.. مقتل قائد فاغنر يفجيني بريجوجين

فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً بشأن انتهاك قواعد التنقل واستخدام وسائل النقل الجوي بعد تحطم طائرة بريغوجين.

تحطم طائرة بريغوجين
تحطم طائرة بريغوجينسبوتنيك

إضاءة نوافذ مقر شركة "فاغنر" في بطرسبورغ على شكل صليب

إضاءة نوافذ مقر شركة "فاغنر" في بطرسبورغ على شكل صليب
إضاءة نوافذ مقر شركة "فاغنر" في بطرسبورغ على شكل صليبسبوتنيك

هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة.

في وقت متأخر من الليل وبشكل عاجل.. بوتين يتجه إلى الكرملين تزامنا مع تأكيد مقتل قائد فاغنر.

وكالة الطيران تنشر رسميا أسماء بريغوجين وأوتكين من بين ضحايا الطائرة.

مستشار الرئيس الأوكراني: تصفية بريجوجين رسالة من بوتين أن "عدم الولاء يساوي الموت".

بايدن: "لست متفاجئاً" من احتمال مقتل بريجوجين في روسيا.

قائد فاغنر يفجيني بريجوجين
حياة مثيرة ونهاية غامضة.. من هو يفغيني بريجوجين؟

مقتل عشرة أشخاص في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، بينهم قائد مجوعة فاغنر يفجيني بريغوجين. (تاس)

روسيا

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