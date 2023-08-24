التغطية مستمرة.. مقتل قائد فاغنر يفجيني بريجوجين

مقتل جميع ركابها.. مقطع متداول للحظة تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية #موسكو يعتقد أن على متنها زعيم #فاغنر #يفغيني_بريغوجين#إرم_نيوز #روسيا #wagner pic.twitter.com/7Iq0siO6bZ— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
في وقت متأخر من الليل وبشكل عاجل.. #بوتين يتجه إلى #الكرملين تزامنا مع تأكيد مقتل قائد #فاغنر في حادث تحطم طائرة #إرم_نيوز #Prigozhin #russia #wagner pic.twitter.com/lxzpEemj7u— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
أسسها وقادها في الظل.. من هو #ديمتري_أوتكين محرك #فاغنر الخفي؟#إرم_نيوز #Prigozhin #russia #wagner pic.twitter.com/n1I8AGAIN6— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
"إلا الخيانة".. هل نفذ #بوتين تهديده بالتخلص من قائد #فاغنر #يفغيني_بريغوجين؟#إرم_نيوز #Prigozhin #russia #wagner pic.twitter.com/d3ZaFEY2KN— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
"ليس هناك الكثير مما يحدث في #روسيا دون أن يقف #بوتين خلفه".. أول تعليق من #بايدن على مقتل قائد #فاغنر #يفغيني_بريغوجين #إرم_نيوز #Prigozhin #russia #wagner pic.twitter.com/1ijlszShnK— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
#عاجل.. وكالة تاس: مقتل 10 أشخاص في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة #موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة #فاغنر #يفغيني_بريغوجين ربما كان على متنها— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2023
🔴الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم
🔴هيئة الطيران المدني… pic.twitter.com/9apuKGLIUG