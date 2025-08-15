أوكرانيا تعلن استهداف سفينة أسلحة إيرانية في ميناء روسي

قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إنه استهدف ميناء أوليا في منطقة أستراخان الروسية أمس الخميس، مضيفا أنه أصاب سفينة محملة بمكونات طائرات مسيرة وذخيرة من إيران.

وذكر الجيش الأوكراني في بيان اليوم أن روسيا تستخدم الميناء مركزا لوجستيا مهما لاستلام البضائع العسكرية من إيران.

ويأتي ذلك في وقت يترقب العالم اليوم الحدث الأبرز، حيث يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة في ولاية ألاسكا، قد تكون مفصلية في مسار الحرب في أوكرانيا التي تشدد مع حلفائها الأوروبيين على ضرورة عدم استبعادها من أي تسوية.