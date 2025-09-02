ترامب يستعد لنقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو إلى ألاباما

قال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم اليوم الثلاثاء الإعلان عن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما.

ويبدو أن هذه الخطوة بمثابة مكافأة لولاية دعمت ترامب بأغلبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد، على حساب ولاية واحدة عارضتها، على الرغم من أن الإدارة لم تبد سببا لهذه الخطوة.

أخبار ذات علاقة سلام متعثر وضغوط داخلية.. سبتمبر "شاق" ينتظر ترامب

ويمثل هذا القرار تراجعا عن خطوة اتخذت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، المتمثلة في اتخاذ كولورادو سبرينجز مقرا دائما لأحدث قيادة قتالية للجيش عام 2023.

وتعمل قيادة الفضاء حاليا بشكل مؤقت من قاعدة بيترسون لقوة الفضاء في كولورادو سبرينجز.

أخبار ذات علاقة كيم كارداشيان تنتقد سياسات ترامب الصارمة ضد المهاجرين

وتشير سجلات للكونغرس إلى أن نحو 1700 فرد يعملون في قيادة الفضاء.

وتأسست قيادة الفضاء عام 2019 في عهد إدارة ترامب الأولى، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي للأرض وحماية الأقمار الصناعية الأمريكية من التهديدات المحتملة.

وقدر مسؤولو الدفاع في وقت سابق تكلفة نقل المقر الرئيس بمئات الملايين من الدولارات مع استغراق الأمر عدة سنوات.