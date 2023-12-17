التشاديون يصوتون على دستور جديد لحل الأزمة السياسية

توجه ملايين التشاديين، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد، المعروض على استفتاء شعبي، وهو مشروع يثير انقسامات بين معسكرين أحدهما مؤيد والثاني رافض للتوجهات العامة للدستور.

ومن المتوقع أن يصوت أكثر من 8.2 مليون ناخب في استفتاء على مشروع دستور جديد يقوم على أساس دولة وحدوية لامركزية؛ بهدف الاختيار بين طبقة سياسية ومجتمع منقسم بشدة بين مؤيدين لهذا التوجه، وبين من يدعو إلى دولة فيدرالية.

وجرى تخصيص 22.726 مكتبًا مفتوحًا طوال اليوم لهذا التصويت الذي يكاد يكون الفوز فيه مضمونًا ومحسوما بالتصويت بـ "نعم".

ويتنافس في الاستفتاء معسكران، هما ائتلاف "نعم" بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي صالح كيبزابو نفسه، ويضم المعسكر شبكة سياسية واسعة، وتشكل الحكومة الانتقالية بأكملها تقريبًا، و216 حزبًا سياسيًا. وإن عددًا كبيرًا من الجمعيات والزعماء التقليديين جزءٌ منها، وقد نفذت حملة الاستفتاء بموارد كبيرة جدًا.