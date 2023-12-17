التشاديون يصوتون على دستور جديد لحل الأزمة السياسية
توجه ملايين التشاديين، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد، المعروض على استفتاء شعبي، وهو مشروع يثير انقسامات بين معسكرين أحدهما مؤيد والثاني رافض للتوجهات العامة للدستور.
ومن المتوقع أن يصوت أكثر من 8.2 مليون ناخب في استفتاء على مشروع دستور جديد يقوم على أساس دولة وحدوية لامركزية؛ بهدف الاختيار بين طبقة سياسية ومجتمع منقسم بشدة بين مؤيدين لهذا التوجه، وبين من يدعو إلى دولة فيدرالية.
وجرى تخصيص 22.726 مكتبًا مفتوحًا طوال اليوم لهذا التصويت الذي يكاد يكون الفوز فيه مضمونًا ومحسوما بالتصويت بـ "نعم".
ويتنافس في الاستفتاء معسكران، هما ائتلاف "نعم" بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي صالح كيبزابو نفسه، ويضم المعسكر شبكة سياسية واسعة، وتشكل الحكومة الانتقالية بأكملها تقريبًا، و216 حزبًا سياسيًا. وإن عددًا كبيرًا من الجمعيات والزعماء التقليديين جزءٌ منها، وقد نفذت حملة الاستفتاء بموارد كبيرة جدًا.
في المقابل، يقف معارضو مشروع الدستور ومؤيدو الدولة الفدرالية في موقف ضعف، مع مرور الوقت، بين أولئك الذين يدعون إلى التصويت بـ "لا" وأولئك الذين يدعون إلى مقاطعة التصويت الذي يعتبرونه متحيزًا تمامًا، وفق ما ذكره تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.
واعتبر التقرير أنّه "في ظل هذه الظروف، فإن فوز "نعم" بـ "الدولة الموحدة واللامركزية" خلال التصويت الذي يجري اليوم الأحد يكاد يكون محسومًا.
وستكون نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء محلّ متابعة ومراقبة، لا سيما أن ائتلاف "نعم" قد وضع سقفاً مرتفعاً للغاية، وقال إنه يهدف إلى الفوز بأكثر من 80% من الأصوات.
من جانبها، زادت المعارضة في الأيام الأخيرة من دعواتها للحشد من أجل عدم التصويت برفض مشروع الدستور أو مقاطعة الاستفتاء، وهي تأمل في معدل مشاركة منخفض وانتصار بـ "نعم" بفارق ضئيل "لنزع الشرعية عن جماعة إدريس ديبي"، وفق قولها.
وحتى لو كان النص المقدم خلال هذا الاستفتاء الدستوري يقوم على أساس دولة وحدوية، فإنها ستكون لامركزية "بقوة"، كما تؤكد السلطة الانتقالية، ويؤكد العديد من المتخصصين، الذين يشيرون إلى أوجه التشابه مع دستور عام 1996، أنّ ما يُطرح في الدستور الجديد "حدث من قبل".
ويتناول النص الجديد معظم أحكام دستور عام 1996، التي تعتبر على الورق أحد أفضل النصوص الدستورية التي قامت بها تشاد، وإن لم يتم تنفيذها، وفق قولهم.