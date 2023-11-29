صدامات على هامش الحملة الانتخابية تخلف قتيلاً في الكونغو الديمقراطية‎

قُتل أحد أنصار المرشّح للانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مويس كاتومبي في صدامات دارت، الثلاثاء، في شرق البلاد بين مناصرين لحزبه المعارض وآخرين من أنصار الحزب الحاكم، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال إيرفيه دياكييز، المتحدّث باسم حزب "معاً من أجل الجمهورية" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كينشاسا إنّ المحامي ديدو كاسينغي، وهو أب لستّة أبناء، "قُتل" في هجوم استهدف موكب كاتومبي لدى وصوله إلى كيندو، عاصمة مقاطعة مانييما، للمشاركة في تجمّع انتخابي.

وأضاف أنّ القتيل يرأس منظمة "الشبيبة" في هذا الحزب المعارض الذي يتزعّمه كاتومبي.

واتّهم المتحدّث حاكم المقاطعة إدريس مانغالا بالتحريض على هذا الهجوم، مطالباً "بإيقافه فوراً" ووضعه "تحت تصرف العدالة".