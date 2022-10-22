صحف عالمية: فوضى بالساحة السياسية البريطانية.. ومسيّرات إيران تهددها بمزيد من العزلة

سلّطت الصحف العالمية الصادرة السبت الأضواء على مستقبل بريطانيا في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، بعد 45 يوماً فقط على توليها المنصب، حيث أشارت بعض التقارير إلى حالة من الفوضى في الساحة السياسية البريطانية.

كما تناولت الصحف تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة ملف الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تستخدمها روسيا في الحرب، واحتمال أن تؤدي إلى مزيد من العزلة لطهران.

انتخابات بعيدة المنال

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن الساحة السياسية البريطانية سوف تشهد المزيد من الفوضى، في أعقاب استقالة ليز تراس.

وقالت الصحيفة: "بدا أن الشهور القليلة الماضية بمثابة رحلة عاصفة بالنسبة لبريطانيا، لكن يبدو أن هناك أوقاتا أكثر اضطراباً سوف تشهدها البلاد في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن تشهد بريطانيا انتخاب ثالث رئيس وزراء في غضون 8 أسابيع فقط، في ظل المطالبات الغاضبة بإجراء انتخابات عامة، لكن لا يوجد مسار واضح لذلك حتى الآن".

وأضافت: "من المقرر أن يتم إجراء أقرب انتخابات عامة في بريطانيا 2025، ورغم أن البرلمان يمكنه الدعوة لانتخابات مبكرة، فإن الغالبية العظمى التي يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم تعني أنه لا يمكن إجراء تصويت مبكر دون أن يكون هناك دعم كبير لهذا التوجه من النواب المحافظين".

وتابعت الصحيفة: "استطلاعات الرأي تظهر أنه في حالة إجراء الانتخابات في بريطانيا الآن، فإن حزب المحافظين سوف يتعرض لهزيمة قاسية، ويعتقد محللون أن حزب العمال يمكنه تحقيق فوز كاسح مثل الذي منح توني بلير رئاسة الوزراء في 1997، في حين يرى بعض المراقبين أن المحافظين يمكن أن يتم محوهم من البرلمان، في ظل توقعات بحصولهم على 5 مقاعد فقط مقابل 523 مقعداً لصالح حزب العمال".

وذكرت الصحيفة أن استطلاعات رأي كشفت أن 63% من البريطانيين يريدون الانتخابات، وهو ما يضع المزيد من الضغط على الزعيم المقبل لحزب المحافظين.

وقالت الصحيفة: "عززت فكرة عودة بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء في بريطانيا فرصة إجراء انتخابات مبكرة".

ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب العمال كير ستارمر قوله إنه "يجب إجراء انتخابات فوراً، لأن بريطانيا لا يمكنها أن تخوض تجربة أخرى مع قيادة حزب المحافظين".

إيران تواجه مزيدا من العزلة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن دور المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا يهدد بالمزيد من الخلافات بين طهران والغرب.

وجاء في التقرير: "الانحياز إلى جانب موسكو يهدد إيران بالمزيد من العزلة، في الوقت الذي يواجه فيه قادة الجمهورية الإسلامية اضطرابات داخلية واسعة، وأزمات اقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية.. فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على إيران بسبب إمداد روسيا بالطائرات المسيرة والقمع ضد المتظاهرين".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم: "إذا استخدمت روسيا المزيد من الأسلحة الإيرانية في أوكرانيا، فإن المحادثات المتوقفة بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي عرضت رفع العقوبات عن طهران، ستواجه احتمالات قاتمة".

ونقلت الصحيفة قول محللين "إن خامنئي ينظر للتدخل في أوكرانيا، في وقت يتعثر فيه غزو موسكو، كوسيلة للرد على القوة الأمريكية في مكان آخر غير أرض إيران".

وقال أليكس فاتانكا، رئيس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط: "خامئني حصد الكثير من موسكو خلال السنوات الماضية، وعندما طرق الروس الباب وطلبوا المساعدة كان من الصعب عليه أن يقول لهم لا".

وأضاف فاتانكا: "مع وصول المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، منحت الحرب الأوكرانية الفرصة لخامنئي كي يحقق ما دافع عنه لسنوات، وهو التحول إلى الشرق، وتخفيف العلاقات الاقتصادية مع الغرب، وبناء علاقات مع الآخرين المناهضين للولايات المتحدة، مثل روسيا والصين، لتعويض تأثير العقوبات الغربية".