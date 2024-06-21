تسللوا من بنين.. متشددون يحتلون متنزهاً في نيجيريا

تسلّل متشددون نشطوا لفترة طويلة في منطقة الساحل الأفريقي إلى شمال غرب نيجيريا، واستقروا في متنزه بعد عبورهم من بنين المجاورة.

وكشف معهد "كلينغينديل"، وهو مركز أبحاث هولندي أجرى أبحاثًا مكثفة في منطقة الساحل عن التحرك الجديد للمتشددين.

وشهدت بنين، التي تشترك في الحدود مع نيجيريا وجمهورية النيجر وبوركينا فاسو، ارتفاعًا في التطرف العنيف في منطقتها الشمالية.

وقال معهد "كلينغينديل" إن هذا العنف تسرب الآن إلى نيجيريا.

وبحسب التقرير الهولندي، فإن المتشددين الذين يعتقد بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة عبروا في العام الماضي من المنطقة الشمالية الأكثر تضررًا في بنين، واستقروا في متنزه بحيرة كينجي الوطنية، وهي واحدة من أكبر المتنزهات الوطنية في نيجيريا، والتي كانت تتعرض لتهديدات أمنية.