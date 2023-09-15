عمّال السيارات بأمريكا يعتزمون الإضراب في 3 مصانع

أعلنت نقابة العاملين في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتّحدة أنّ العمل سيتوقّف في ثلاثة مصانع، اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة، إذا لم يتم التوصّل قبل ذلك الحين لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة.

وقبل ساعتين من حلول منتصف الليل، أعلن شون فين، رئيس نقابة "عمّال السيارات المتّحدين"، أنّ الإضراب سيبدأ في ثلاثة مصانع، بواقع مصنع من كلّ مجموعة، (جنرال موتورز وستيلانتس وفورد)، داعياً العمّال في بقية المصانع إلى الاستعداد للانضمام إذا ظلّت الشركات على رفضها لمطالب النقابة.

وقال فين: "سنضرب عن العمل في المصانع الثلاثة في نفس الوقت. نحن نطلق استراتيجية جديدة (..) الليلة سندعو ثلاثة مصانع إذا لم نتوصّل إلى اتفاق خلال الساعتين المقبلتين".

والمصانع الثلاثة التي حدّدتها النقابة مخصّصة لتجميع السيارات، وهي مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل (ميسوري)، ومصنع ستيلانتيس في توليدو (أوهايو)، ومصنع فورد في واين (ميشيغان).

وحضّ فين جميع أعضاء النقابة العاملين في الشركات الثلاث الكبرى، والبالغ عددهم حوالي 146 ألف عامل، على الاستعداد للإضراب إذا لم يلبِ أرباب العمل مطالبهم، وحذّر من أنّ النقابة لن تتردّد في توسيع نطاق هذا التحرك.

وبدأت المفاوضات بين العمال وأرباب العمل منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها أربع سنوات، لكن النقابة تبنّت موقفا متشدّدا وطالبت بزيادات كبيرة على الأجور.