ترامب يتوعد روسيا بالمزيد من العقوبات إذا لم تنه الحرب "خلال أيام"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من الثلاثاء.

وصرّح ترامب لصحافيين ردا على سؤال عن هذه المهلة "عشرة أيام اعتبارا من اليوم"، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي 14 يوليو، وخلال لقائه بالأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أعلن ترامب مهلة أولى من 50 يومًا، تنتهي في 2 سبتمبر، ملوحًا بعقوبات شاملة و"رسوم جمركية ثانوية" ضد روسيا.

لكن موقفه ازداد صرامة هذا الأسبوع، حيث خفض المهلة إلى "10 أو 12 يومًا"، في خطوة تعكس نفاد صبره بشكل غير مسبوق.



