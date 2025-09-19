مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، بحسب "رويترز".

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس/آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لمصلحة مشروع القرار اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده، فيما امتنع عضوان من التصويت.