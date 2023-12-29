لا أصدقاء لبكين في تايبيه.. واقع سياسي جديد يفرض نفسه على الصين
سعى الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني على مدى السنوات الثماني الماضية إلى تشكيل هوية خاصة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والمنفصلة عن البر الرئيسي للصين، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقالت الصحيفة، إن "هذا السعي يمثل تغييراً أوسع نطاقاً في تايوان، وهو أمر لا يدعو للارتياح لدى زعماء الحزب الشيوعي الصيني على بعد ألف ميل إلى الشمال الغربي في بكين".
وأشارت إلى أنه مع استعداد الناخبين في تايوان للإدلاء بأصواتهم لاختيار زعيم جديد في انتخابات الشهر المقبل، تحولت السياسة التايوانية بشكل حاسم، وربما بشكل لا رجعة فيه، بعيداً عن الصين.
وتابعت: "ويبدو التغير في المزاج واضحا في استطلاعات الرأي العام في تايوان وحتى في حملة الحزب القومي المعارض، أو حزب الكومينتانغ".
ولفتت إلى أن حزب الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني اليميني ) كان داعما ومروجًا قويًّا لعلاقات سياسية واقتصادية أوثق مع بكين لكنه أصبح اليوم يتبنى لهجة مختلفة بشكل ملحوظ تجاه الصين.
ونقلت عن المرشح الرئاسي للحزب، هو يو إيه، في مقابلة،: "لم تكن لدي قط فكرة غير واقعية عن موقف الصين تجاهنا".
وأضاف يو إيه أن "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو التركيز على دفاعنا واقتصادنا بطريقة تمنع الجانب الآخر على الأقل من شن حرب ضدنا".
وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة "الصين" لم يعد أحد يراها في في أي مكان على الإطلاق داخل مقر الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم والزعيم الحالي في استطلاعات الرأي وهو نائب الرئيس التايواني لاي تشينج تي.
وأوردت "وول ستريت جورنال" أنه وبدلا من ذلك شوهد متطوعون من الحزب التقدمي الديمقراطي الذي يتزعمه لاي وهم يدعون المارة لمشاهدة أعضاء فريق رقص محلي يرتدون ملابس الجينز ويرقصون ويركلون ويدورون على أنغام موسيقى الريف الأمريكية تحت لافتة خضراء مكتوب عليها "TEAM TAIWAN".
وتحظى الانتخابات في تايوان والتي ستجرى الشهر المقبل باهتمام ملحوظ من عواصم الدول في جميع أنحاء العالم وذلك لتأثير هذه الانتخابات على "نقطة الاحتكاك" الأكثر حساسية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ جعل من السيطرة على تايوان محورا أساسيَّا في سعيه لاستعادة بلاده كقوة عظمى.
واعتبر شي أن هذه مهمة "لا ينبغي أن تنتقل من جيل إلى آخر"، مشددا خلال حديثه لكبار المسؤولين الصينيين، يوم الثلاثاء: "سنمنع بحزم أي شخص من جعل تايوان تنفصل عن الصين بأي وسيلة".
وخلال قمة بين شي والرئيس بايدن في كاليفورنيا الشهر الماضي، أمضى الزعيمان وقتًا طويلاً في مناقشة قضية تايوان.
وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن الجمهور التايواني في تايبيه، هو "أقل انشغالًا" من القادة السياسيين في العالم الغربي بمخططات بكين.
وتابعت الصحيفة: "وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على إرسال الصين مقاتلات نفاثة بالعشرات في كثير من الأحيان وتنفيذها طلعات جوية شبه يومية في المجال الجوي حول تايوان، إلا أن الكثيرين في الجزيرة استقبلوا ذلك بلا مبالاة".
وقال المرشح عن الحزب "الديموقراطي التقدمي"، لاي تشينج تي في مقابلة: "تايوان هادئة نسبيًّا، وسوق الأسهم آخذة في الارتفاع، والجميع يعيشون حياة طبيعية، الناس ينظرون إلى هذا الوضع بهدوء وعقلانية".
ورأت الصحيفة أن" الرياح السياسية المتغيرة" في تايوان تمثل واقعاً جديداً بالنسبة لزعماء الحزب الشيوعي في الصين.
وأضافت: "وبعد أن سحقت بكين المعارضة في هونغ كونغ، لم تعد هناك شهية كبيرة في تايوان للتوصل إلى ترتيب تتولى بموجبه الصين السيطرة السياسية على الجزيرة بشكل سلمي مقابل درجة عالية من الحكم الذاتي".
وأفاد التقرير أن نسبة الأشخاص التايوانيين الذين يعرفون بأنهم صينيون قد انخفضت إلى أقل من ٣ بالمئة، وهو ما دفع حتى الحزب الذي سعى بحماس شديد إلى إقامة اتحاد سياسي سلمي مع بكين إلى بذل كل ما في وسعه للتخلص من وصفه بأنه الحزب "المؤيد لبكين".
ونقل عن أندرو هسيا، نائب رئيس حزب الكومينتانغ قوله، إن "الشباب في تايوان لا يشعرون بأنهم صينيون، ولا يكنون أي عاطفة تجاه أي شيء صيني بل على العكس من ذلك تماما".
ورأى أنه وبينما كانت الانتخابات الماضية في تايوان تركز على مسألة " التحرك نحو الوحدة مع الصين أو الابتعاد عنها " إلا أن المرشحين في انتخابات يناير/كانون الثاني القادم يتفقون جميعاً على أن الخيار الوحيد أمام تايوان مع الصين الآن هو كسب الوقت وبأن النقاش يدور حاليا حول كيفية القيام ذلك.
واتهم "هو" من حزب الكومينتانغ الحزب الديمقراطي التقدمي "بالتقليل من أهمية تدهور العلاقات عبر المضيق وخطر الحرب."
ونقل عنه قوله : “لم يبدأ الناس بالاهتمام بهذا الشأن إلا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة” مضيفا بأن " تايوان بحاجة إلى الاستعداد بسرعة".
وتابع: "وفي مواجهة مع خصمك عليك أن تكون قادرًا على التفاوض، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى القوة للقتال".
وأفادت الصحيفة أن مسؤولي حزب الكومينتانغ يعترفون بأن الحزب بات ينظر إليه من قبل الشباب التايوانيين بأنه "من الطراز القديم "؛ ما تسبب في ابتعاد الناخبين الشباب عن الحزب في عام 2014 بعد دعم رئيسه اتفاقية تجارية مع الصين من شأنها أن تربط بين الجانبين وتجعلهما أكثر قربًا من بعضهما البعض؛ ما أدى إلى نفور العديد من الناخبين الشباب.
وأضافت الصحيفة أن الشباب في تايوان باتوا ينجذبون إلى المرشح عن حزب "الشعب التايواني"، كو وين جي، والذي يقف في "الوسط" في القضايا التي تتصل بالصين.
ويعتمد كو وين جي، وهو عمدة سابق لمدينة تايبيه على تقديم نفسه " كسياسي عملي" يركز على قضايا شعبوية مثل ارتفاع أسعار المساكن والأجور المنخفضة.
ويرى "جي" أنه وعلى الرغم من وجود مئات الآلاف من التايوانيين الذين يعملون في الصين - وهو إرث من حقبة العقد الماضي- فإن الاتصالات الرسمية بين بكين وتايبيه غير موجودة تقريبًا.
وأظهرت استطلاعات في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري أن أكثر من 38 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم سيصوتون لصالح لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي، مقابل 29.7% قالوا إنهم يفضلون هوو من حزب الكومينتانغ، و16.6% إضافيين يدعمون كو.
ولم يذكر أي من المرشحين الرئاسيين في تايوان المدة التي يعتقدون أن الجزيرة قد تحتاجها للصمود حتى يتبدد التهديد الصيني بالوحدة القسرية.