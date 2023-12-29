لا أصدقاء لبكين في تايبيه.. واقع سياسي جديد يفرض نفسه على الصين

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ جعل من السيطرة على تايوان محورا أساسيَّا في سعيه لاستعادة بلاده كقوة عظمى.

واعتبر شي أن هذه مهمة "لا ينبغي أن تنتقل من جيل إلى آخر"، مشددا خلال حديثه لكبار المسؤولين الصينيين، يوم الثلاثاء: "سنمنع بحزم أي شخص من جعل تايوان تنفصل عن الصين بأي وسيلة".

وخلال قمة بين شي والرئيس بايدن في كاليفورنيا الشهر الماضي، أمضى الزعيمان وقتًا طويلاً في مناقشة قضية تايوان.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن الجمهور التايواني في تايبيه، هو "أقل انشغالًا" من القادة السياسيين في العالم الغربي بمخططات بكين.

وتابعت الصحيفة: "وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على إرسال الصين مقاتلات نفاثة بالعشرات في كثير من الأحيان وتنفيذها طلعات جوية شبه يومية في المجال الجوي حول تايوان، إلا أن الكثيرين في الجزيرة استقبلوا ذلك بلا مبالاة".

وقال المرشح عن الحزب "الديموقراطي التقدمي"، لاي تشينج تي في مقابلة: "تايوان هادئة نسبيًّا، وسوق الأسهم آخذة في الارتفاع، والجميع يعيشون حياة طبيعية، الناس ينظرون إلى هذا الوضع بهدوء وعقلانية".

ورأت الصحيفة أن" الرياح السياسية المتغيرة" في تايوان تمثل واقعاً جديداً بالنسبة لزعماء الحزب الشيوعي في الصين.

وأضافت: "وبعد أن سحقت بكين المعارضة في هونغ كونغ، لم تعد هناك شهية كبيرة في تايوان للتوصل إلى ترتيب تتولى بموجبه الصين السيطرة السياسية على الجزيرة بشكل سلمي مقابل درجة عالية من الحكم الذاتي".

وأفاد التقرير أن نسبة الأشخاص التايوانيين الذين يعرفون بأنهم صينيون قد انخفضت إلى أقل من ٣ بالمئة، وهو ما دفع حتى الحزب الذي سعى بحماس شديد إلى إقامة اتحاد سياسي سلمي مع بكين إلى بذل كل ما في وسعه للتخلص من وصفه بأنه الحزب "المؤيد لبكين".

ونقل عن أندرو هسيا، نائب رئيس حزب الكومينتانغ قوله، إن "الشباب في تايوان لا يشعرون بأنهم صينيون، ولا يكنون أي عاطفة تجاه أي شيء صيني بل على العكس من ذلك تماما".