"محقق خاص وزوجته".. تركيا تعتقل شخصين بشبهة "التجسس لصالح إسرائيل"
اعتقلت السلطات التركية شخصين قالت إنه يشتبه في تجسسهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.
وأوضح الوزير في منشور عبر منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص يُعتقد أنهم يجمعون ويبيعون معلومات للموساد حول أفراد وشركات مستهدفة في تركيا.
وأضاف أن اثنين منهم استمر حبسهما بينما حصل ستة على إطلاق سراح مشروط.
وقال: "لن نسمح أبداً بأنشطة التجسس التي تتم داخل حدود بلادنا ضد الوحدة الوطنية لشعبنا وتضامنه".
بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني تركي أن المداهمات التي نفذت في إسطنبول، استهدفت محققا تركيا خاصا وزوجته، يُعتقد أن علاقة كانت تربطهما بالموساد في الفترة من 2011 إلى 2020.
وقال المسؤول إن المحقق التقى في السابق أعضاء من الموساد في النمسا وسويسرا وألمانيا واستخدم قنوات اتصال خاصة ليظل على تواصل معهم.
وأضاف المسؤول أن المحقق "حصل على دخل كبير" من عمله ذاك، وأنه "شكل شبكة من 9 أشخاص".
وأوضح أن أعضاء الشبكة اعترفوا وأنه تم القبض على المحقق وزوجته.
ومنذ يناير كانون الثاني، ألقت السلطات التركية القبض على عشرات المشتبه في صلتهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، ووجهت اتهامات لستة منهم الشهر الماضي.
وتبادل زعماء أتراك وإسرائيليون انتقادات علنية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحذرت أنقرة إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا.
وأمرت محكمة تركية في يناير كانون الثاني باعتقال 15 شخصا وترحيل ثمانية يشتبه في أن لهم صلات بالموساد ويستهدفون فلسطينيين يعيشون في تركيا.