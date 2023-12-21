"تايمز": إنفاق أمريكي قياسي لصد هجمات ميليشيا الحوثيين

نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية أكثر من أي وقت مضى في العقود الماضية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

يأتي ذلك في ظل الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تحاول إيقاف تصعيد الأزمة في البحر الأحمر تخوفاً من أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة.

وأفادت مصادر الصحيفة بأنه سيكون للمجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس دوايت أيزنهاور" والمدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" التي وصلت حديثاً إلى البحر الأحمر، أدوار محورية فيما إذا قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن شنّ هجمات انتقامية على الحوثيين.