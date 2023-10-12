إيران: إسرائيل تسعى إلى "إبادة جماعية" في غزة

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إسرائيل بالسعي إلى "إبادة جماعية" من خلال فرض حصار على قطاع غزة، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي.

ويأتي هذا التصريح، قبل زيارة يجريها أمير عبد اللهيان إلى العاصمة العراقية، اليوم الخميس.