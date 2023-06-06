تدمير سد نوفا كاخوفكا.. كارثة بشرية قد تتحول إلى نووية

يثير تفجير سد نوفا كاخوفكا، في منطقة خيرسون الأوكرانية، مخاوف من أن تغمر المياه المتدفقة من خزان السد أراضي واسعة، وهو ما حدث بالفعل حتى الآن إذ صرح عمدة مدينة نوفا كاخوفكا، فولديمير ليونتييف، أن المياه المتدفقة أثرت على 300 منزل وتهدد سكان 80 قرية.

ورغم المخاوف المتعلقة بحدوث فيضان، إلا أن الأنظار تتجه صوب محطة زابوريجيا النووية التي تعتمد على مياه خزان نوفا كاخوفكا.

وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية قال مسؤول أوكراني، إن لتدمير السد عواقب وخيمة متصلة بمحطة زابوريجيا النووية.