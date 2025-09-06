لأول مرة في التاريخ.. أوكرانيا تشيد مصنعاً للسلاح على الأراضي الدنماركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بدء بناء مصنع أسلحة في الدنمارك بشكل مشترك، لإنتاج مكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال زيلينسكي في خطاب مسائي مصور، نشره عبر حسابه على "إكس"، يوم السبت: "نقوم أيضاً بإنشاء مشاريع إنتاج أسلحة مشتركة جديدة.. لأول مرة في التاريخ، بدأت أوكرانيا في بناء مصنع مشترك مع الدنمارك على الأراضي الدنماركية، وسيُنتج مكونات صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وهي أسلحة أثبتت فعاليتها العالية بالفعل".

وأضاف أنه خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا بالفعل إلى مستوى متقدم، حيث إن ما يقرب من 60% من الأسلحة التي بحوزة محاربينا هي أسلحة أوكرانية الصنع، وهي أسلحة قوية، وكثير منها متطور.

وتابع: "بالطبع، لا يزال أمامنا أهداف يجب تحقيقها، ولا سيما إنتاج أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا.. يجب أن نحقق ذلك".

وشدد على أنه "أثبتت أوكرانيا بالفعل أنها من بين الأفضل في العالم في إنتاج الأسلحة".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لكل من يطور قطاع الدفاع الأوكراني، ويصمم نماذج جديدة من الأسلحة الأوكرانية، ويقود التقدم التكنولوجي لبلدنا.



وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا الرئيس الأوكراني حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50%.

وقال زيلينسكي حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50% من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.