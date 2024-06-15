وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، القمة السويسرية بشأن أوكرانيا بـ"الحفلة العارية التي يديرها الرئيس غير الشرعي فلاديمير زيلينسكي".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شيريميت قوله إن "القمة تعقد فقط من أجل العلاقات العامة، ولتسلية غرور المنظمين"، منوها: "سيحاولون إقناع الرأي العام الغربي بأنهم يبحثون عن حل سلمي للمشكلة، على الرغم من أن الجميع يعلم جيدًا أن نخب الدول الغربية تهدف إلى مزيد من التصعيد في النزاع"، مشددا على أن "روسيا ورئيسها مهتمان بالسلام في أوكرانيا، وليس الغرب".

في السياق، قال "الكرملين" إن "البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني من دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي، وغير مجدٍ على الإطلاق".

يشار إلى أن سويسرا تستضيف "مؤتمرا للسلام" بشأن أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري.

وعلى الرغم من أن أكبر حزب في البرلمان السويسري، هو حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، طالب السلطات السويسرية بدعوة روسيا لحضور المؤتمر، حتى لا يتحول إلى "مؤتمر أحادي الجانب بشأن الدعاية والسلاح"، فإن برن لم تفعل.