تايوان تعلن ميزانية دفاع قياسية لعام 2024
أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، اليوم الإثنين، أن الإنفاق على الدفاع سيصل إلى مبلغ قياسي قدره 606,8 مليار دولار تايواني؛ ما يُعادل 19 مليار دولار عام 2024، في انعكاس لـ"عزم (الجزيرة) على حماية الأمن القومي".
وذكرت تساي، في بيان، أن الإنفاق الدفاعي "يتوقع أن يصل إلى 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي"، وسيشكّل الإنفاق المقترح زيادة نسبتها 3,5% عن المبلغ المخصص للعام 2023 والبالغ 586,3 مليار دولار تايواني.
وأكدت أن "على تايوان مواصلة تعزيز إمكاناتها للدفاع عن نفسها والتعبير عن عزمها الدفاع عن ذاتها لحماية الأمن القومي ومصالحها، مع السعي للحصول على مزيد من الدعم الدولي".
وتعيش تايوان، التي تتمتّع بحكم ديموقراطي، تحت تهديد صيني دائم بغزوها، إذ ترى بكين أن الجزيرة تابعة لها وتتعهّد باستعادتها.
وقدّم رئيس الوزراء تشين شيان-جين إيجازا لتساي بشأن الموازنة الحكومية للعام 2024، التي ستعلنها الحكومة يوم الخميس المُقبل، قبل عرضها على البرلمان ليتم إقرارها.
كثّفت بكين عروض القوة والضغوط السياسية والاقتصادية على تايوان منذ وصلت تساي المدافعة عن استقلال الجزيرة إلى السلطة عام 2016.
وأطلق الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق العام الماضي، بعدما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، حينذاك، نانسي بيلوسي تايوان، وتكرر الأمر في شهر نيسان/أبريل الماضي، لدى مرور تساي في الولايات المتحدة.
ونفّذت الصين مناورات جديدة حول الجزيرة، السبت، غداة عودة وليام لاي، نائب تساي، من زيارة قام بها لباراغواي التي توقف في طريقه إليها في الولايات المتحدة مرّتين.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 45 طائرة حربية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها خلال المناورات التي شاركت فيها أيضا تسع سفن صينية.