تايوان تعلن ميزانية دفاع قياسية لعام 2024

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، اليوم الإثنين، أن الإنفاق على الدفاع سيصل إلى مبلغ قياسي قدره 606,8 مليار دولار تايواني؛ ما يُعادل 19 مليار دولار عام 2024، في انعكاس لـ"عزم (الجزيرة) على حماية الأمن القومي".

وذكرت تساي، في بيان، أن الإنفاق الدفاعي "يتوقع أن يصل إلى 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي"، وسيشكّل الإنفاق المقترح زيادة نسبتها 3,5% عن المبلغ المخصص للعام 2023 والبالغ 586,3 مليار دولار تايواني.

وأكدت أن "على تايوان مواصلة تعزيز إمكاناتها للدفاع عن نفسها والتعبير عن عزمها الدفاع عن ذاتها لحماية الأمن القومي ومصالحها، مع السعي للحصول على مزيد من الدعم الدولي".