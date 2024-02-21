إيران تقر: إسرائيل مسؤولة عن استهداف أنابيب الغاز
أقر وزير النفط الإيراني جواد أوجي بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي طال خطوط أنابيب غاز، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اتهم إسرائيل، اليوم الأربعاء، بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل نفذت "هجمات سرية" على خطي أنابيب رئيسين للغاز الطبيعي داخل إيران؛ ما أدى إلى تعطيل تدفق الغاز إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص.
وفي التصريحات السابقة لوزير النفط الإيراني جواد أوجي، لم يعلن فيها تورط إسرائيل بصراحة، لكنه أكد لوسائل إعلام إيرانية، أن "خطة العدو كانت تتمثل في تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى العديد من المدن والمقاطعات الرئيسة داخل إيران".