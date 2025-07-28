فرنسا: الاتفاق الأمريكي الأوروبي "غير متوازن"

قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامين حداد اليوم الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارًا موقتًا" لكنه "غير متوازن".

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وكتب الوزير عبر إكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارًا موقتًا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأمريكي، لكنه غير متوازن".

في غضون ذلك، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبرة أنه يقوّض السيادة الفرنسية.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، إن الاتفاق التجاري "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأضافت لوبان: "لقد قبلت المفوضية الأوروبية بنودًا غير متكافئة، ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدًا.. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويًّا من الولايات المتحدة".