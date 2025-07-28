logo
العالم

فرنسا: الاتفاق الأمريكي الأوروبي "غير متوازن"

فرنسا: الاتفاق الأمريكي الأوروبي "غير متوازن"
الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 5:33 ص

قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامين حداد اليوم الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارًا موقتًا" لكنه "غير متوازن".

أخبار ذات علاقة

المعارضة الفرنسية تندد بالاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

المعارضة الفرنسية تندد بالاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

 وكتب الوزير عبر إكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارًا موقتًا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأمريكي، لكنه غير متوازن".

في غضون ذلك، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبرة أنه يقوّض السيادة الفرنسية.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، إن  الاتفاق التجاري "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأضافت لوبان: "لقد قبلت المفوضية الأوروبية بنودًا غير متكافئة، ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدًا.. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويًّا من الولايات المتحدة".

أخبار ذات علاقة

أبرز بنود الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

أبرز بنود الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC