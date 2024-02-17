ماكرون وزيلينسكي يوقعان اتفاقا أمنيا

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في باريس، على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بباريس: "هذه علامة على تصميمنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وشدد ماكرون أن الاتفاق يجسد الالتزامات التي تم التعهد بها في صيغة مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.

وفي وقت سابق، أشار مكتب الرئيس الفرنسي إلى أنهم "يستجيبون إلى احتياجات أوكرانيا" ويعتزمون "تعزيز العلاقات الثنائية" ودعم كييف على طريق التكامل الأوروبي.