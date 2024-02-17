ماكرون وزيلينسكي يوقعان اتفاقا أمنيا
وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في باريس، على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بباريس: "هذه علامة على تصميمنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".
وشدد ماكرون أن الاتفاق يجسد الالتزامات التي تم التعهد بها في صيغة مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.
وفي وقت سابق، أشار مكتب الرئيس الفرنسي إلى أنهم "يستجيبون إلى احتياجات أوكرانيا" ويعتزمون "تعزيز العلاقات الثنائية" ودعم كييف على طريق التكامل الأوروبي.
وكما ذكرت صحيفة "لو موند"، فإن الاتفاق يتعلق بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة متوافقة مع الأسلحة التي يزودها بها حلف شمال الأطلسي، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز الصناعة الدفاعية في أوكرانيا. نحن نتحدث عن تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة في أوكرانيا مع الشركات الفرنسية.
وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها زيلينسكي إلى باريس منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وصل زيلينسكي في زيارة إلى برلين حيث وقع مع المستشار الألماني أولاف شولتس اتفاقية للتعاون الأمني.
وكان ماكرون ينوي زيارة كييف هذا الأسبوع، لكن تم تأجيل هذه الزيارة "لأسباب أمنية".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد وقع الشهر الماضي في العاصمة الأوكرانية كييف، أول اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بناء على التعهدات التي تم قطعها لأوكرانيا من قبل مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.