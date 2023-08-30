خطة لندن" تثير سجالًا سياسيًّا بين العمال والمحافظين في بريطانيا

تباين بالمواقف

وتبانيت المواقف بين مؤيد ومعارض بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ التي أقرها عمدة لندن صديق خان، وهو عضو في حزب العمال، وبرر إقرارها بأنها ستسهم في خفض تلوث الهواء المرتبط بنحو 4 آلاف حالة وفاة سنويًّا في لندن.

ونقلت الوكالة عن خان قوله يوم الثلاثاء، إن التوسع يعني أن "ملايين آخرين من سكان لندن قادرون على تنفس هواء أنظف (..) "لقد كان قرارًا صعبًا، لكنه قرار حيوي وصحيح".

وعلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يتزعم حزب المحافظين يوم الثلاثاء، بأن "الرسوم المفروضة على السيارات ستؤثر على الأسر العاملة. وأنها أولوية غير صحيحة".

وقالت حكومة سوناك إنها ما زالت ملتزمة بحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

وبحسب الوكالة، فإن الإعلان عن المنطقة التي ستشملها خطة لندن " ULEZ" تم الإعلان عنها في الأصل عام 2015 من قبل رئيس البلدية آنذاك بوريس جونسون، وهو محافظ.

وعلى الرغم من مطالبة كير ستارمر زعيم حزب العمال لعمدة لندن بتفكير في توسيع لندن " ULEZ" فإن الأخير رفض التأجيل وقام بتوسيع برنامج يقدم لسكان لندن ما يصل إلى ألفي جنيه إسترليني (2500 دولار) لاستبدال المركبات القديمة، ويقول المعارضون إن الأموال ليست كافية على الإطلاق.