الجيش الإسرائيلي يقتحم العيزرية ويعتقل شقيقيْ منفذ هجوم "معاليه أدوميم"

داهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحاذية لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بعد التعرف والإعلان عن هوية منفذ العملية في المستوطنة، مهند المزارعة، الذي تبيَّن أنه من بلدة العيزرية.

وأفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز" أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة العيزرية بشكل مفاجئ من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة المزارعة وداهمته واعتقلت شقيقيه، بعد تفتيش المنزل بالكامل والعبث بمحتوياته".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت، سابقًا اليوم، عن مقتل الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا)، برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.