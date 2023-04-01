الأزمة مستمرة.. تظاهرات في إسرائيل بسبب "الإصلاحات القضائية"

ووفق موقع (آي 24 نيوز الإسرائيلي)، تركزت التظاهرات كما هو الحال كل أسبوع، على شارع كابلان في مركز مدينة تل أبيب حيث تجمّع عشرات الآلاف.

وأوضح الموقع أن مظاهرات أخرى خرجت في حيفا والقدس وفي أماكن مركزية أخرى في جميع أنحاء إسرائيل.