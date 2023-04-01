الأزمة مستمرة.. تظاهرات في إسرائيل بسبب "الإصلاحات القضائية"
ما تزال أزمة الإصلاحات القضائية تلقي بظلالها على الشارع الإسرائيلي للأسبوع الثالث عشر على التوالي؛ رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليقها مؤقتا.
وخرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة رفضا لتلك التعديلات، معتبرين أن خطوة التعليق من قبل نتنياهو غير كافية، ومطالبين بإلغاء الخطة برمتها.
ووفق موقع (آي 24 نيوز الإسرائيلي)، تركزت التظاهرات كما هو الحال كل أسبوع، على شارع كابلان في مركز مدينة تل أبيب حيث تجمّع عشرات الآلاف.
وأوضح الموقع أن مظاهرات أخرى خرجت في حيفا والقدس وفي أماكن مركزية أخرى في جميع أنحاء إسرائيل.