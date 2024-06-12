إدارة بايدن توسع حظر تصدير الرقائق إلى روسيا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على توسيع حظر تصدير رقائق أشباه الموصلات التي تحمل العلامات التجارية الأمريكية إلى روسيا.

وقالت الوكالة: "تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على توسيع نطاق العقوبات ليشمل بيع رقائق أشباه الموصلات وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة البائعين الخارجيين في الصين وأماكن أخرى، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى المزيد من خنق آلة الحرب التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وأضافت "بلومبرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين على الخطوة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم: "ستعلن إدارة بايدن يوم الأربعاء عن تغييرات من شأنها توسيع نطاق ضوابط وقيود التصدير الحالية لاستهداف السلع ذات العلامات التجارية الأمريكية، حتى لو لم تكن مصنوعة محليا".