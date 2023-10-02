البيت الأبيض لبوتين: لا تراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

رفض البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأمريكية توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفا غربيا كبيرا يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إن التعب من الدعم العبثي تمامًا لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة"، في حين اعتبر نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، أن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا "لن يغير شيئًا"، واصفًا قرار واشنطن بأنه "استعراض أمام الشعب".

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارته كييف، أن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا.

وكانت وكالة الدفاع الأوروبية ذكرت أن 7 دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة، وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.