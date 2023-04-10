غانتس قد ينضم وتحالف اليمين يتصدع.. حكومة نتنياهو على مفترق طرق

وأكدت تقارير عبرية، أن الملف الأمني يهدد بانهيار تحالف الأحزاب اليمينية، ويعزز من فرص انضمام زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس للائتلاف الحكومي، خاصة في ظل تنامي مكانته لدى الجمهور الإسرائيلي.

ووفق استطلاع رأي أجرته القناة 13 العبرية، فإن "قوة غانتس لا تزال تتصاعد، ويمكن أن تحصل كتلته على 29 مقعداً بالكنيست حال أجريت الانتخابات اليوم، في حين تراجع حزب الليكود للمرتبة الثالثة بـ20 مقعداً".

وحسب استطلاع الرأي، فإن "ائتلاف نتنياهو الحالي خسر 18 مقعداً بالكنيست، ويمكن أن يحصل على 46 مقعداً حال أجريت الانتخابات اليوم، كما أن جميع أحزاب الائتلاف الحكومي تراجعت قوتها البرلمانية"، حسب القناة.

انهيار الائتلاف

وفي السياق، أكد تقرير لموقع "والا" العبري، أن "تدهور الوضع الأمني في إسرائيل قد يقرب انهيار حكومة نتنياهو"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت بمهمتها الأساسية المتعلقة بالتعامل مع التحديات الأمنية.

وقال التقرير العبري، إن "التصعيد الأمني الحالي والذي يمكن وصفه بأنه متعدد المراحل، يشير إلى الفشل الكامل للحكومة اليمينية بمهمتها الأساسية، خاصة في ظل تنصل وزرائها من مسؤولياتهم ووعودهم".

وأوضح أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيجدان صعوبة مع مرور الوقت في التصالح مع سياسة الحكومة الحالية بالملف الأمني"، في إشارة لرفضهم أسلوب الرد الإسرائيلي الحالي على التوتر الأمني.

وأشار إلى أن "الثمن الذي سيدفعه نتنياهو مقابل الشراكة مع بن غفير وسموتريتش سيزداد مع مرور الوقت"، واصفاً الواقع الأمني والسياسي والاستراتيجي لإسرائيل بـ"القاتم"، وأن تل أبيب معزولة وأضعف من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "بن غفير وسموتريتش اكتشفا بعد الجلسة الأخيرة للمجلس السياسي والأمني المصغر (كابيت) التي عقدت قبل عدة أيام بسبب التوتر الأمني، أن هذه الاجتماعات لا تخدمهم سياسياً".

وأوضحت الصحيفة، أن "نتنياهو حاول لأشهر منع انعقاد الكابينت؛ لأن بعض وزرائه ليس لديهم خبرة أمنية خاصة بن غفير وسموتريتش"، مستدركةً: "لكن الأوضاع الأخيرة أجبرته على ذلك، فيما اتخذت قرارات فيما يبدو أنها لم تناسب الحملة السياسية للوزيرين المتطرفين".

وتعرض الوزيران لانتقادات حادة من اليمين لدورهما فيما وصفت بأنها قرارات "معتدلة للغاية" صدرت عن الكابينت؛ الأمر الذي دفعهما للدفاع عن نفسيهما والتأكيد على أنهما ضد سياسة احتواء التصعيد وأنهما ليسا من يضعان سياسة الحكومة.