محتجون يهاجمون سيارة شرطة خلال مظاهرة في باريس

اندلعت بعض الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال احتجاج على عنف الشرطة في العاصمة باريس، اليوم السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".

وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة "إكس"، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية بينما كانت تسير، مضيفًا أن بنكًا هوجم أيضا.