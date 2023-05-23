رئيس وزراء المجر: أوكرانيا لن تنتصر عسكريًا

رأى رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، الثلاثاء، أن أوكرانيا لا يمكنها الانتصار عسكريًا في الحرب مع روسيا، معتبرًا أن على واشنطن التدخّل لوضع حدّ للنزاع.

الزعيم القومي الذي يختلف مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الحرب ويرفض تقديم مساعدة عسكرية لجارته كييف، جدّد دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة: "من الواضح أن الحلّ العسكري لا يجدي نفعًا"، مؤكدًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان نتيجة "فشل الدبلوماسية".