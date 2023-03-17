منظمة حقوقية: إيران تعدم 7 سجناء بينهم سياسي

أعدمت السلطات الإيرانية في السجن المركزي لمدينة "أرومية" في محافظة أذربيجان الغربية، اليوم الجمعة، سبعة سجناء، بينهم سياسي.

وقالت منظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية، في بيان: "تم صباح اليوم الجمعة إعدام ما لا يقل عن ستة سجناء في سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، بينهم امرأة، والسجين السياسي محيي الدين إبراهيمي، واتهم خمسة منهم بجرائم تتعلق بالمخدرات".