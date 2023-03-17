منظمة حقوقية: إيران تعدم 7 سجناء بينهم سياسي
أعدمت السلطات الإيرانية في السجن المركزي لمدينة "أرومية" في محافظة أذربيجان الغربية، اليوم الجمعة، سبعة سجناء، بينهم سياسي.
وقالت منظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية، في بيان: "تم صباح اليوم الجمعة إعدام ما لا يقل عن ستة سجناء في سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، بينهم امرأة، والسجين السياسي محيي الدين إبراهيمي، واتهم خمسة منهم بجرائم تتعلق بالمخدرات".
وأضافت المنظمة أن "نسرين نيازي، وفروهر عباس نجاد، ومحمد أيوبيان، وجهان بخش ردلوي، وحسن العمري، وياسين رشيدي، هم أسماء ستة مواطنين إيرانيين وأكراد تم شنقهم اليوم".
وأوضحت أن السجين السابع المعدوم هو السياسي محيي الدين إبراهيمي، مشيرة إلى أنه "نقل إلى الحبس الانفرادي قبل يومين"، وأن تنفيذ الإعدام بحقه جاء "بعد أكثر من خمس سنوات من الحبس في سجن أورمية المركزي".
وتفيد وسائل الإعلام بأن إعدام إبراهيمي تم على الرغم من أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم اتصل محافظ آشنويه ورئيس بلدية آشنويه بأسرته، وأعلنا تعليق الحكم الصادر بحقه".
وقالت "هنغاو" إن فخرالدين إبراهيمي، نجل محيي الدين إبراهيمي، اعتقل الليلة الماضية بعد مثوله أمام سجن أرومية المركزي "من قبل القوات الحكومية".
وأضافت أن "محيي الدين إبراهيمي جرى اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بعد إصابته بجروح بالغة في مدينة آشنويه الكردية، وفي عام 2017 حكم عليه بالإعدام لكونه عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ولا توجد معلومات مفصلة عن اتهام نسرين نيازي، التي أعدمت اليوم بعد نقلها من السجن العام إلى الحبس الانفرادي.
فيما نقلت المنظمة الحقوقية الكردية عن مصادر في جناح النساء بسجن أرومي أن تهمتها "التجسس لصالح إسرائيل".