تركيا تريد المزيد من التعاون في ملف المطلوبين لقبول السويد في "الناتو"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة السويدية العليا طلبا من أنقرة بتسليم بولنت كينيش، وهو صحفي تركي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "زمان" اليومية التركية، وهي صحيفة لها صلات بشبكة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وقال جاويش أوغلو: "إذا أرادت السويد أن تكون حليفا في حلف شمال الأطلسي، علينا أن نرى تعاونا ملموسا. المفاوضات تجري في أجواء إيجابية لكن رفض تسليم كينيش سمم هذه الأجواء".

وقال بيلستروم، إن "القضاء السويدي مستقل ولا يجب أن نأخذ في الاعتبار القضايا الفردية فحسب، بل علينا أن ننظر للصورة الكاملة"، في إشارة إلى قوانين أكثر صرامة في مكافحة الإرهاب ستدخل حيز التنفيذ في السويد في الأول من يناير/ كانون الثاني.