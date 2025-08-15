روسيا: اتهامات كييف بقصف سوق في سومي "استفزاز متعمد"

ردت وزارة الدفاع الروسية على هجوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موسكو بسبب مواصلتها مهاجمة بلاده قبيل قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن اتهامات كييف بشأن مزاعم قصف سوق في سومي "استفزاز متعمد يهدف إلى عرقلة المحادثات المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة الروسية: "قواتنا المسلحة لم تنفذ أي ضربات على سومي أو مدن أخرى. وكنا قد حذرنا سابقا من استفزاز تعدّه كييف".

وكان الرئيس الأوكراني قال، اليوم الجمعة، إن موسكو واصلت مهاجمة كييف قبيل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن محاولة موسكو إظهار القوة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: "يقتلون الناس أيضا في يوم المفاوضات. هذا يحمل معاني كثيرة".

وأضاف "الحرب تستمر... لا يوجد أي مؤشر على استعداد موسكو لإنهاء هذه الحرب".