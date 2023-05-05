بعد 9 أعوام.. الجيش النيجيري يعثر على اثنتين من "فتيات شيبوك"
أعلن الجيش النيجيري أنه عثر على تلميذتين خطفهما متشددو "بوكو حرام"، العام 2014، ما يرفع عدد الفتيات اللواتي عثر عليهن في الأعوام الأخيرة إلى 14.
وكانت الفتاتان ضمن 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عامًا حين خطفن في 2014 من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا، وأثارت هذه القضية حملة تضامن عالمية مع المخطوفات.
ومن أصل 276 تلميذة، نجحت 57 فتاة في الفرار، فيما تمت مبادلة 80 أخريات مع مسؤولين في "بوكو حرام" في إطار مفاوضات مع السلطات.
ولاحقًا، عُثر على فتيات أخريات، معظمهن مع أطفال مقاتلين في "بوكو حرام"، ولا يزال مصير 96 تلميذة مجهولًا.
والخميس، قدّم ضباط نيجيريون الفتاتين "هوا مالثا" و"أستير ماركوس" للصحافيين في مايدوغوري العاصمة الإقليمية، حيث تم إنقاذهما في 21 نيسان/إبريل.
وقال الجنرال إبراهيم علي: "أقدم إليكم آخر اثنتين من فتيات شيبوك تم إنقاذهما، في عملية عسكرية".
وكان عمر الفتاتين 12 عامًا حين خُطفتا، وتم تزويجهما من متشددين في بوكو حرام.
وعُثر على "هوا مالثا" حاملًا مع طفل في عامه الثالث، وكانت زُوجت من 3 متشددين مختلفين، وفق الضابط. كذلك، تم تزويج أستير ماركوس مرتين من متشددين.
وقالت مالثا: "لم نتزوج بإرادتنا"، لافتة إلى أن الزعيم التاريخي لـ"بوكو حرام" أبو بكر الشكوي زوجهما من رجاله.
ومنذ خطف "فتيات شيبوك"، تعرضت مدارس وجامعات عدة، شمال نيجيريا، لهجمات شن بعضها متشددون، إضافة إلى مجموعات إجرامية تمارس الخطف من أجل فديات.