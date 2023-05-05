بعد 9 أعوام.. الجيش النيجيري يعثر على اثنتين من "فتيات شيبوك"

أعلن الجيش النيجيري أنه عثر على تلميذتين خطفهما متشددو "بوكو حرام"، العام 2014، ما يرفع عدد الفتيات اللواتي عثر عليهن في الأعوام الأخيرة إلى 14.

وكانت الفتاتان ضمن 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عامًا حين خطفن في 2014 من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا، وأثارت هذه القضية حملة تضامن عالمية مع المخطوفات.

ومن أصل 276 تلميذة، نجحت 57 فتاة في الفرار، فيما تمت مبادلة 80 أخريات مع مسؤولين في "بوكو حرام" في إطار مفاوضات مع السلطات.

ولاحقًا، عُثر على فتيات أخريات، معظمهن مع أطفال مقاتلين في "بوكو حرام"، ولا يزال مصير 96 تلميذة مجهولًا.