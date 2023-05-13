ويندي شيرمان تتقاعد بعد مسيرة حافلة في الدبلوماسية الأمريكية

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الجمعة، قرارها التقاعد في نهاية الشهر المقبل، لتنهي بذلك مسيرة حافلة استمرت 3 عقود أصبحت خلالها من أبرز الوجوه الدبلوماسية في ملفات مفاوضات معقدة مع دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.

ولم يتضح بعد من سيخلف هذه الدبلوماسية المخضرمة، البالغة من العمر 73 عاماً، والتي كانت على مدى الأعوام ركناً أساسياً في وزارة الخارجية خلال الإدارات الديمقراطية.

وكتبت شيرمان، عبر حسابها على تويتر: "كنائبة للوزير، أنا جد فخورة بالعمل الذي تم تحقيقه للتعامل مع مجموعة مذهلة من التحديات - غزو روسيا لأوكرانيا، التحديات في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي، كوفيد-19، إضافة إلى توحيد حلفائنا وشركائنا لدفع رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل".

وأشاد الوزير الحالي أنتوني بلينكن بنائبته التي تحتل المركز الثاني من حيث التراتبية في الدبلوماسية الأمريكية خصوصاً لدورها في ملفات آسيوية وتوحيد الحلفاء خلف أوكرانيا.