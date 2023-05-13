ويندي شيرمان تتقاعد بعد مسيرة حافلة في الدبلوماسية الأمريكية
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الجمعة، قرارها التقاعد في نهاية الشهر المقبل، لتنهي بذلك مسيرة حافلة استمرت 3 عقود أصبحت خلالها من أبرز الوجوه الدبلوماسية في ملفات مفاوضات معقدة مع دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.
ولم يتضح بعد من سيخلف هذه الدبلوماسية المخضرمة، البالغة من العمر 73 عاماً، والتي كانت على مدى الأعوام ركناً أساسياً في وزارة الخارجية خلال الإدارات الديمقراطية.
وكتبت شيرمان، عبر حسابها على تويتر: "كنائبة للوزير، أنا جد فخورة بالعمل الذي تم تحقيقه للتعامل مع مجموعة مذهلة من التحديات - غزو روسيا لأوكرانيا، التحديات في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي، كوفيد-19، إضافة إلى توحيد حلفائنا وشركائنا لدفع رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل".
وأشاد الوزير الحالي أنتوني بلينكن بنائبته التي تحتل المركز الثاني من حيث التراتبية في الدبلوماسية الأمريكية خصوصاً لدورها في ملفات آسيوية وتوحيد الحلفاء خلف أوكرانيا.
وأشار إلى أنها "أشرفت على جهودنا لتعزيز قدرات الوزارة لإدارة علاقتنا مع جمهورية الصين الشعبية، وأسست لتقارب أكبر مع الحلفاء والشركاء".
وتولت شيرمان، على مدى الأعوام، سلسلة من المهام الدبلوماسية المعقدة.
فبعد تولي الرئيس جو بايدن منصبه مطلع العام 2021، سافرت إلى الصين حيث أجرت مباحثات متشنجة لكن هادئة بشأن ملفات متنوّعة هي في صلب التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
كذلك زارت كلاً من تركيا ومصر، وهما بلدان حليفان لواشنطن، بعدما كان بايدن ألمح إلى إمكان حصول فتور في العلاقة معهما على خلفية سجلهما الحقوقي.
وأدت شيرمان دوراً محورياً في إبرام اتفاقات بشأن الملف النووي مع كوريا الشمالية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، وإيران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن الاتفاقين انهارا على يد الإدارات الجمهورية اللاحقة.
وقدمت شيرمان رواية جد شخصية للمفاوضات المضنية التي خاضتها مع الإيرانيين ووزير خارجيتهم في حينه محمد جواد ظريف في فيينا، قبل إبرام الاتفاق النووي لعام 2015، وشرحت كيف كادت تنهار بالبكاء بعدما طرح الإيرانيون نقطة تفاوض جديدة في لحظات فاصلة.
وأوضحت أن رد فعلها فاجأ نظراءها من الجمهورية الإيرانية الذين قاموا في نهاية المطاف بتعديل موقفهم وأسقطوا الاعتراضات التي كانوا تقدّموا بها.
وكتبت: "عندما تضع قيماً مثل الأصالة والمثابرة والالتزام على طاولة المفاوضات، في العمل والحياة الخاصة، تكتسب قوة هائلة".
وشيرمان مولودة في بالتيمور، وبدأت مسيرتها في العمل الاجتماعي قبل أن تنشط سياسياً في صفوف الحزب الديمقراطي، وقبل أن تبدأ مسيرتها الدبلوماسية، قادت لجنة اجتماعية تهدف إلى إيصال سيدات يدعمن الحق بالإجهاض إلى مناصب منتخبة.