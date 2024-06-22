قبل أشهر من حرب غزة.. ماذا كانت هدية زيلينسكي لنتنياهو؟

كشفت "القناة 12" العبرية عن هدية تذكارية أرسلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك قبل أشهر من اندلاع الحرب في غزة، تمثلت في "قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع شاهد".

ونقلت "القناة 12" عن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يافهان كورنيشوك، قوله إنه "في بداية العام الماضي، مباشرة بعد تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، أحضرت من كييف قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع شاهد، كنوع من التذكار من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس وزراء إسرائيل".

وأوضح السفير كورنيشوك: "قلت حينها إنه إذا لم يتم تعميق التعاون بين البلدين، فإن إسرائيل ستتلقى مثل هذا الأمر أيضًا، وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وأكدت القناة أن أوكرانيا عرضت على إسرائيل مساعدتها في كيفية التعامل مع المسيرات الإيرانية، لكن تل أبيب تجاهلت هذا العرض.