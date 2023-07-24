المعارضة الإسرائيلية تعلن الاستمرار بالاحتجاجات وتلوح بالتصعيد

أعلنت المعارضة الإسرائيلية الإثنين، عزمها مواصلة الاحتجاجات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، عقب مصادقة الكنيست على قانون ضمن حزمة قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وحذر بيان صادر عن قادة الاحتجاجات من خطورة ما تقوم به حكومة نتنياهو، والتي وصفوها بـ"حكومة الخراب"، مؤكدين بأن ما جرى في الكنيست، يشكل خطوة لـ"سحق دولة إسرائيل"، متعهدين بمحاربة هذه الخطة حتى النهاية.