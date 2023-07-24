المعارضة الإسرائيلية تعلن الاستمرار بالاحتجاجات وتلوح بالتصعيد
أعلنت المعارضة الإسرائيلية الإثنين، عزمها مواصلة الاحتجاجات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، عقب مصادقة الكنيست على قانون ضمن حزمة قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.
وحذر بيان صادر عن قادة الاحتجاجات من خطورة ما تقوم به حكومة نتنياهو، والتي وصفوها بـ"حكومة الخراب"، مؤكدين بأن ما جرى في الكنيست، يشكل خطوة لـ"سحق دولة إسرائيل"، متعهدين بمحاربة هذه الخطة حتى النهاية.
وقال البيان "سنواصل النضال حتى النهاية، وستعود إسرائيل دولة ديمقراطية من جديد.. وستبقى دولة إسرائيل - بفضل الحركة الديمقراطية غير المسبوقة - ملك لشعب إسرائيل وليس لنظام ملكي ديكتاتوري"، فيما أعلن قادة الاحتجاجات عزمهم "التصعيد والاحتجاج بوتيرة أكبر من ذي قبل".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، عقب مصادقة الكنيست "لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل"، مؤكدًا بأن "المعارضة تعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية"، وهو إجراء قد يضع إسرائيل أمام أزمة دستورية غير مسبوقة.
وتتواصل الاحتجاجات في القدس رفضًا لمخطط الحكومة لتعديل المنظومة القضائية في إسرائيل، حيث أعلن رئيس اتحاد العمال "الهستدروت"، بأنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام.
وحذر من أن "أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفًا "إما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تصريحات صحفية، أدلى بها عقب مصادقة الكنيست نهائيًا على إلغاء "حجة المعقولية"، إن إسرائيل، باتت "أكثر ديمقراطية ويهودية".
وأضاف: "أنا سعيد لأننا تمكنا من اتخاذ الخطوة الأولى في مسار التعديلات القضائية، وهذه البداية فقط".
ووجه بن غفير كلمة لليسار والمحتجين قائلًا "أنتم إخواننا ونحبكم، لكن مهمتنا هي الحُكم، وتنفيذ سياسة يمينية كاملة.. اليوم تدركون الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، وبعون الله، هذه ليست سوى البداية".
بدوره علّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على مصادقة الكنيست، قائلًا، "اليوم يبدأ الكنيست حدثًا تاريخيًّا، وإعادة التوازن في الحكم بين الكنيست والحكومة والنظام القضائي".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق نهائيًا الإثنين، على قانون تقليص حجة المعقولية التي تستخدمها المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرارات الحكومة، والذي قدمته الحكومة ضمن حزمة قوانين تنوي الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها.
وشهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها طرح مقترح حزمة قوانين للتعديلات القضائية، فيما شهدت عدة قطاعات حيوية في إسرائيل، إضرابات وانقسامات طالت المؤسسات العسكرية والأمنية، احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية.