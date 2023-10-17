انسحابات من "قمة الويب" بعد تصريحات مسؤول ضد إسرائيل

قرر مسؤولون في عدد من الشركات التكنولوجية مقاطعة أحد أكبر الأحداث السنوية في هذا القطاع، بعدما انتقد منظم الحدث تصرفات إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وكان بادي كوسغريف، وهو رجل أعمال أيرلندي مشارك في تأسيس "قمة الويب"، قال عبر شبكة "إكس"، الأسبوع الماضي، إنه "صُدم من خطاب وأفعال العديد من القادة، والحكومات الغربية".

وكتب "كوسغريف"، في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أن "جرائم الحرب تبقى جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على ما هي عليه".

ورغم أن "كوسغريف" أصدر اعتذارًا، اليوم الثلاثاء، بعد حملة انتقادات، إلا أن عددًا من الشركات أعلنت عدم مشاركتها.