انسحابات من "قمة الويب" بعد تصريحات مسؤول ضد إسرائيل
قرر مسؤولون في عدد من الشركات التكنولوجية مقاطعة أحد أكبر الأحداث السنوية في هذا القطاع، بعدما انتقد منظم الحدث تصرفات إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وكان بادي كوسغريف، وهو رجل أعمال أيرلندي مشارك في تأسيس "قمة الويب"، قال عبر شبكة "إكس"، الأسبوع الماضي، إنه "صُدم من خطاب وأفعال العديد من القادة، والحكومات الغربية".
وكتب "كوسغريف"، في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أن "جرائم الحرب تبقى جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على ما هي عليه".
ورغم أن "كوسغريف" أصدر اعتذارًا، اليوم الثلاثاء، بعد حملة انتقادات، إلا أن عددًا من الشركات أعلنت عدم مشاركتها.
سفير إسرائيل لدى البرتغال، دور شابيرا، كتب عبر حسابه على "لينكد إن" أنه أبلغ رئيس بلدية لشبونة أن بلاده لن تشارك في قمة الويب؛ "بسبب التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للمؤتمر بادي كوسغريف"، بحسب تعبيره.
أحد المدعوين الرئيسين إلى الحدث، رئيس شركة "واي كومبينيتر" Y Combinator في كاليفورنيا، غاري تان، قال إنه لن يشارك في القمة، وكتب عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "أرفض المشاركة في قمة الويب، وسأُلغي ذلك"، مضيفًا: "أُدين حماس، وأصلّي من أجل السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
كما أعلن كل من رئيس "باي بال" السابق، ورئيس قسم العملات المشفرة في "فيسبوك" ديفيد ماركوس، وأوري غوشين، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية "إيه آي 21 لابز"، انسحابهما من المؤتمر.
كوسغريف قال في بيان اعتذاره: "أتفهم أن ما قلته بالمضمون، والتوقيت، والطريقة، تسبب بأذى عميق لكثيرين، ولكل من جرحته كلماتي، أعتذر بشدة".
وأضاف أنه يُدين "بلا تحفظ" الهجوم "الشرير والمثير للاشمئزاز والوحشي" الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويدعم "بشكل لا لبس فيه" حق إسرائيل في الوجود، والدفاع عن نفسها.
وقال أيضًا إن إسرائيل يجب أن تلتزم باتفاقيات جنيف؛ "أي عدم ارتكاب جرائم حرب".