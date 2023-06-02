مسؤول: مدير الاستخبارات الأمريكية زار بكين في مايو الماضي

زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وليام بيرنز بكين، في أيار/مايو، حيث التقى نظراءه في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى الصين، منذ أسقطت واشنطن في شباط/فبراير منطاداً صينياً، وفق ما أعلن مسؤول، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته، إن بيرنز "شدد (خلال الزيارة) على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة على صعيد الاستخبارات".

وخلال زيارة أجراها مؤخراً إلى اليابان، توقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحسّناً قريباً جداً" في العلاقات بين واشنطن وبكين.