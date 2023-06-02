مسؤول: مدير الاستخبارات الأمريكية زار بكين في مايو الماضي
زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وليام بيرنز بكين، في أيار/مايو، حيث التقى نظراءه في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى الصين، منذ أسقطت واشنطن في شباط/فبراير منطاداً صينياً، وفق ما أعلن مسؤول، اليوم الجمعة.
وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته، إن بيرنز "شدد (خلال الزيارة) على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة على صعيد الاستخبارات".
وخلال زيارة أجراها مؤخراً إلى اليابان، توقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحسّناً قريباً جداً" في العلاقات بين واشنطن وبكين.
وفي مؤشر إضافي يدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، حديثاً مقتضباً مع نظيره الصيني لي شانغفو، خلال مؤتمر أمني في سنغافورة.
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر التي تلت لقاء جمع بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمّة مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن بين القضايا التي وتّرت الأجواء بين القوتين العظميين ملف تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وإسقاط منطاد صيني حلّق فوق الولايات المتحدة هذا العام وقالت واشنطن إنه للتجسس، وهو ما نفته الصين.
وكان قد أُعلن عن زيارة لوزير خارجية الولايات المتحدة إلى الصين لتحسين العلاقات بين البلدين، لكن الزيارة ألغيت بعد واقعة المنطاد.