أوكرانيا: وضع شمال باخموت معقد

اعترفت أوكرانيا، الاثنين، بوضع وصفته بالـ"معقد" شمال باخموت، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة جديدة مواصلا محاولاته لتطويق هذه المدينة الحصن في دونباس.

ودمرت مدينة باخموت، التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير، خلال أكثر من ستة أشهر من القتال الذي خلف أيضا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين. ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية شرق البلاد.

وبعد عدة أشهر من تبادل القصف المدفعي بدون تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض، أحرزت القوات الروسية تقدما في الأسابيع الأخيرة، لا سيما شمال باخموت، حيث سيطرت على مدينة سوليدار الشهر الماضي.

وأقرت الرئاسة الأوكرانية، الاثنين، بأن الوضع "معقد" في بلدة باراسكوفيفكا جنوب سوليدار وعلى بعد 10 كلم من وسط باخموت "التي تتعرض لقصف وهجمات مكثفة" روسية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "الخصم يبدل تكتيكه باستمرار. أحيانا، يشن هجوما بمجموعات صغيرة ثم يستخدم عشرات الأشخاص المستنفرين في هجوم آخر. أحيانا، يكثف القصف الليلي ويقصف المدن الخلفية بالصواريخ بشكل منهجي".

وأضافت الوزارة عبر تلغرام: "أحيانا، يبدو المحتل أكثر قوة وبأعداد أكبر"، مع تأكيدها أن الهجوم الروسي آيل إلى "فشل كبير".