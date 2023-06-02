مباحثات أمريكية إسرائيلية حول منع إيران من حيازة سلاح نووي

استضاف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، يوم الخميس، نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، ناقش الجانبان التنسيق المشترك لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وسبل مواجهة التهديدات من طهران ووكلائها.

وبحث الجانبان القلق بشأن دعم إيران لغزو روسيا لأوكرانيا، وعلاقة طهران العسكرية المتعمقة مع موسكو، وأهمية دعم أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، خاصة ضد الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وشدد سوليفان أيضاً على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، وهي خطوات ضرورية لتحقيق منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً وتكاملاً.

وأكد سوليفان هدف الإدارة الأمريكية المتمثل بتعزيز التكامل الأمني والاقتصادي لإسرائيل في أنحاء الشرق الأوسط، وفقاً للبيان.