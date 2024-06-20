بسبب مخاوف من التجسس.. بايدن يعتزم حظر برمجيات "كاسبرسكي"

قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن اليوم الخميس عن خطط لمنع بيع برمجيات شركة "كاسبرسكي لاب" لمكافحة الفيروسات في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من التجسس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأرجع المصدر تلك الخطوة إلى قلق الإدارة من وجود "عملاء أمريكيين" كبار لكاسبرسكي لاب، بينهم مزودو خدمات بنية تحتية حساسة وإدارات حكومية على مستوى المحليات والولايات.

وقال المصدر إن العلاقات الوثيقة للشركة مع الحكومة الروسية تبين أنها تشكل خطرًا كبيرًا، وإن القدرة الكبيرة لبرمجياتها على الوصول إلى أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر قد يسمح لها بسرقة معلومات حساسة من الأجهزة الأمريكية أو تثبيت برمجيات خبيثة أو منع تثبيت تحديثات حيوية.

وقال مصدران آخران للوكالة إن القاعدة الشاملة الجديدة التي تستخدم صلاحيات واسعة أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ستصاحبها خطوة أخرى لإضافة الشركة إلى قائمة القيود التجارية، وهو ما يضر بسمعة الشركة ومبيعاتها في الخارج.